Biowares Anthem gehört bislang zu den größten Überraschungen der E3 2017. Es vereint unter anderem Elemente von Destiny und Mass Effect und kombiniert das mit einer atemberaubenden Technik, die man etwa in einem Gameplay-Trailer auf der Microsoft-Pressekonferenz bewundern konnte.

Obwohl die ersten Spielszenen und Artworks darauf schließen lassen, dass der Fokus des Spiels vor allem auf dem Koop-Modus liegt, soll der Titel auch genügend Anreize für Solo-Spieler bieten. Das sagte Game Director Jonathan Warner nach der Microsoft-Pressekonferenz gegenüber Dualshockers. Der Übergang zwischen Solospiel und Multiplayer sei "nahtlos", demtsprechend sei es auch möglich, das komplette Spiel nur im Solo-Modus durchzuspielen.

Später wurde diese von Lead Designer Corey Gaspur auf Twitter bestätigt. Auf die Frage, ob das Spiel für Solo-Spieler geeignet sei, antwortete er: "Ja, natürlich! Das Spiel ist so designed, dass ihr die Story und die Open-World sowohl alleine als auch mit Freunden erleben könnt".

Yes of course! The game is designed so you can enjoy an amazing BioWare story and explore an incredible open world alone or with friends.