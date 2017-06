BioWare hat auf der E3 2017-PK von Microsoft erstmals Gameplay zu seinem neuen Spiel Anthem gezeigt, das wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.

Anthem zeigt sich im ersten Gameplay-Trailer.

Der kurze Teaser-Trailer von dem gestrigen EA Play-Event beeindruckte uns mehr mit einem hübschen Sci-Fi-Szenario samt riesigen Aliendinos und Soldaten in Titanfall 2-artigen Rüstungen, als dass es uns eine konkrete Vorstellung von Anthem gab.

Der erste ausführliche Gameplay-Trailer, der nun während der E3 2017-Pressekonferenz von Microsoft auf die Öffentlichkeit losgelassen wurde, ändert das und zeigt uns, womit wir es bei dem neuen BioWare-Spiel genau zu tun haben:

Anthem erscheint wie ein Mix aus Horizon: Zero Dawn, Mass Effect und Destiny: In dem MMO schlüpfen wir in Exo-Suits, die uns Superhelden-artige Kräfte verleihen. Gemeinsam mit unseren Freunden erkunden wir im Vier-Spieler-Koop (nur online, nicht Couch) eine riesige Open World, schweben mit dem Jetpack durch die Lüfte, tauchen durchs Wasser und ballern mit Gewehren auf Alienwesen.

Anthem geisterte zuvor als "Project Dylan" durchs Netz, dessen E3 2017-Ankündigung zuvor von BioWares Vizepräsident Aaryn Flynn bereits auf Twitter angedeutet wurde. Wie Destiny und The Division soll Anthem von dem Games as a Service-Modell profitieren und nach dem Release regelmäßig mit neuen Inhalten ausgestattet werden. EAs Vizepräsident Patrick Soderlund spricht außerdem von einer Spielwelt, die "die Grenzen des Open-World-Detailgrads auf ein neues Level hebt, das ihr noch nie gesehen habt".

Im Herbst 2018 soll Anthem erscheinen.

Was sagt ihr zum Gameplay-Trailer?