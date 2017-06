EA verspricht nicht nur, dass die Open World von Anthem detailliert wie nie zu vor sei, sondern auch, dass das neue BioWare-Spiel im Herbst 2018 erscheint.

Anthem reit sich ins Games as a Service-Model ein und soll nach dem Release regelmäßig neue Inhalte erhalten.

Gestern hat BioWare sein neues Spiel Anthem, mit einem kurzen Teaser-Trailer vorgestellt. Bevor wir heute bei der Microsoft-Pressekonferenz zur E3 2017 erstmals Gameplay der neuen IP der Mass Effect- und Dragon Age-Macher zu Gesicht bekommen, will uns Patrick Soderlund die Open World des Spiels bereits mit einem hoch gesteckten Versprechen schmackhaft machen. Wie EAs Vizepräsident in einem Interview mit Engadget zu verstehen gibt, sei die Spielwelt von Anthem so detailreich wie keine andere Open World zuvor.

"Ohne komplett wie ein arroganter Arsch zu klingen, kann ich sagen, dass (Anthem) die Grenzen des Open-World-Detailgrads auf ein neues Level hebt, das ihr noch nie gesehen habt. Bioware hat an dieser neuen IP schon eine ganze Weile gearbeitet."

Der kurze Ankündigungs-Teaser, der gestern im Zuge des EA Play-Events gezeigt wurde, sah in der Tat vielversprechend aus. Ein kolossales Dinosauer-Alienwesen in der wilden Landschaft eines fremden Planeten und dazwischen Soldaten in futuristischen Rüstungen - auf den ersten Blick mutet die Welt von Anthem wie ein Mix aus Mass Effect und Horizon: Zero Dawn an. Aber später sehen wir mehr ... und können dann vielleicht schon entscheiden, ob wir Soderlund beipflichten oder nicht.

Wann erscheint Anthem?

Bereits vor einiger Zeit gab EA bekannt, dass sich der ursprünglich angepeilte Release von Anthem auf das Geschäftsjahr 2019 verschiebt. Nun haben die Macher den Release des Spiels weiter eingeschränkt. Wie wir dem offiziellen YouTube-Kanal entnehmen können, soll Anthem im Herbst 2018 auf den Markt kommen. Einen konkreten Termin gibt es aber noch nicht.

