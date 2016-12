Wie ihr wahrscheinlich schon bemerkt habt, war es gestern und heute etwas ruhiger bei AreaGames.de.

Und den Grund dafür könnt ihr euch wahrscheinlich auch schon denken: Es ist Weihnachten!







Da sich manche von uns (jap, auch ich) gestern noch in den Einkaufsstress begeben haben, um Last-Minute-Geschenke für mehr oder weniger geliebte und mehr oder weniger dankbare Menschen aus seinem Umfeld zu besorgen, blieb es stiller auf AreaGames.de - ebenso auch heute.



Schließlich gab es auch heute noch Möglichkeiten, seine Weihnachtseinkäufe zu erledigen. Aber vergessen wir jetzt mal kurz den Stress, den Weihnachten so mit sich bringt und freuen uns einfach gemeinsam auf ein paar entspannte Tage mit ganz viel Futter und Videospielen.



Also, euch allen ein Fröhliches Weihnachtsfest und relaxte Weihnachtsfeiertage!