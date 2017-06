Ark: Survival Evolved verabschiedet sich keineswegs in die Produktionshölle der ewig unfertigen Early Access-Titel, ganz im Gegenteil: Studio Wildcard hat jetzt einen Termin für den Launch der Release-Fassung genannt.

Ark: Survival Evolved

Ark: Survival Evolved beschäftigt seit zwei Jahren unzählige Spieler mit dem Kampf ums Überleben und dem Zähmen von Dinosaurier. Dabei war das Spiel die ganze Zeit über nicht fertig, sondern stets ein Early Access-Titel und noch in der Entwicklung begriffen. Damit soll jetzt aber bald Schluss sein: Studio Wildcard kündigt den Release des fertigen Spiels für den 8. August an – sowohl auf dem PC, als auch der PS4 und der Xbox One.

Wie zu erwarten war, soll es nach dem Release aber auch noch weitergehen mit Ark: Survival Evolved. Unter anderem seien zwei zusätzliche Erweiterungen geplant, und zwar ungefähr in der Größenordnung des Scorched Earth-DLCs. Zum Launch am 8. August selbst soll es außerdem neue Endgame-Inhalte geben, zu denen sich Studio Wildcard bislang allerdings noch bedeckt hält.

Dann wäre da auch noch Ragnarok, die erste offiziell gesponserte Mod für Ark: Survival Evolved. Die gibt es für den PC bereits eine Weile und am 4. Juli kommen die Inhalte dann auch auf die Konsolen. Ragnarok geht übrigens aus dem Stipendienprogramm von Studio Wildcard hervor, das Modder finanziell unterstützt, während sie an Ark: Survival Evolved arbeiten. Seht euch den neuen Trailer zum Full Release an:

