Ark: Survival Evolved soll in einer eigenen Xbox One X-Version erscheinen, die das Spiel in seiner ganzen Pracht erstrahlen lässt. Unklar bleibt, ob es in nativen 4K läuft.

ARK: Survival Evolved - Screenshots zum TEK-Tier-Update

Ark: Survival Evolved-Macher Jesse Rapczack hat in Geoff Keighlys E3-Show auf YouTube über die Xbox One X-Version des Survivalspiels gesprochen. Beim Launchtitel zu Microsofts neu enthüllter Konsole sollen diverse Grafik-Updates greifen: Die "Episch"-Einstellungen der PC-Version werden unterstützt. Während es zur Auflösung noch keine genauen Angaben gibt, zielt Entwickler Studio Wildcard auf eine Framerate von 60 Bildern pro Sekunde ab. (via: Inquisitr)

Da die Welt so detailliert, groß und voller Objekte und Spieler sei, bleibe die Framerate allerdings variabel, räumt Jesse Rapczack ein. Xbox One X-Käufer dürfen sich jedenfalls auf unzählige, bisher dem PC vorbehaltene Verbesserungen freuen: Volumetrische Wolken, höher aufgelöste Texturen und vieles mehr.

Ob Ark: Survival Evolved auf der Xbox One X in 4K laufen wird, bleibt aktuell noch fraglich: Selbst die leistungsstärksten PCs haben damit derzeit noch Schwierigkeiten – auch deshalb, weil der Titel eigentlich immer noch in der Entwicklung steckt und noch nicht vollends optimiert ist. Auf der Xbox One läuft der Dino-Spaß mit einer Auflösung von 720p, genau wie auf der PS4. Die PS4 Pro zeigt Ark: Survival Evolved bisher als einzige Konsole in 1080p an.

Die PS4 Pro-Version erhält laut Jesse Rapczack im Übrigen keines der Upgrades, die auf die Xbox One X kommen. Der Grund dafür seien die zusätzlichen 2 Teraflops und die 12GB DDR5 RAM der Microsoft-Konsole. Darüber hinaus unterstützt Ark: Survival Evolved ausdrücklich auch Microsofts Play Anywhere: Wer den Titel auf der Xbox One oder Xbox One X kauft, erhält eine Gratis-Kopie für Windows 10 und umgekehrt.

Erwartet ihr, dass Ark: Survival Evolved auf der Xbox One X in 4K läuft?

