Bei den Entwicklern von ARK: Survival Evolved überlegt man derzeit, ob man sein Spiel ver-Scorpio-isieren soll.





In einem Interview mit Express UK hat Studio Wildcard-Mitgründer Jeremy Steglitz verraten, dass man die Project Scorpio erstmal in Händen halten möchte, um zu sehen, was man dann damit für ARK: Survival Evolved machen kann.



"Sie sieht ausreichend leistungsstark (für VR) aus, es nicht nur zu unterstützen, sondern auch optisch gut aussehen zu lassen. Es geht eigentlich nur darum, dass wir unsere Hände an die Konsole legen und sehen können, was wir damit erreichen können."



"Und was auch immer Microsoft mit der Scorpio macht, es liegt noch etwas weiter in der Zukunft, aber sie wird auf jeden Fall auf unserem Radar sein, wenn wir die Entwickler-Einheit erhalten, um Arbeiten damit beginnen zu können."



Project Scorpio soll Ende 2017 auf den Markt kommen.