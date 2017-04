Studio Wildcards Dino-Survivalspiel Ark: Survival Evolved hat mit v256 ein neues umfassendes Content-Update erhalten. Der Patch bringt unter anderem ein optisch wie funktional komplett überarbeitetes Item-Menü ins Spiel, das uns Lead Designer Jeremy Stieglitz in einem Tweet genauer zeigt:

Here's a peak at new ARK Inventory Menu! Lot of new functionality, right-click context menus & better org for remote inventories u'll see :) pic.twitter.com/HeFmSTTf8m