Der Patch 2.0 für das Switch-Kampfspiel Arms ist zugleich der erste Gratis-DLC.

Max Brass kämpft nun in Arms mit.

Nintendo hat heute den ersten Gratis-DLC für das Switch-Kampfspiel Arms veröffentlicht. Der Zusatzinhalt ist Teil des Updates 2.0 und enthält neben dem neuen Charakter Max Brass auch drei neue Arms-Aufsätze sowie eine neue Arena.

Max Brass kennen Fans bereits als Gegner aus dem Grand Prix-Modus. Er ist der Turniermeister und steht euch stets in Runde 10 gegenüber. Nun dürft ihr selbst in die Rolle des Muskelpakets schlüpfen. Seine Fähigkeit sorgt dafür, dass seine Schläge bei niedriger Gesundheit aufgeladen bleiben - genau wie bei Spring Man. Außerdem gerät er durch seinen voluminösen Körper durch feindliche Hiebe nicht so leicht ins Wanken. Das kennen wir bereits von Mechanica und Master Mummy.

Seine Stage "Himmelsarena" wird ebenfalls integriert und im Ranked-Modus sogar durch Kid Cobras "Snake Park" ausgewechselt.

Folgende Arms bringt Max Brass mit:

BBQ - Besonders große Durchschlagskraft.

- Besonders große Durchschlagskraft. Bomber - Langsam, aber explodieren beim Aufschlag.

- Langsam, aber explodieren beim Aufschlag. Giga-Hammer - Gute Balance zwischen Schlagkraft und Exklusionen.

Darüber hinaus hat Nintendo einen neuen Versus-Modus namens "Hedlok-Gerangel" hinzugefügt. In diesem Modus befindet sich in der Mitte der Arena eine Kugel. Zerstört ihr sie, erhaltet ihr die Hedlok-Maske und dürft selbst als Hedlok spielen. Doch Vorsicht: Euer Mitspieler kann euch die Maske mopsen, wenn er euch ausreichend Schaden zufügt.

Hedlok heißt übrigens der Endgegner der Grand Prix-Kampagne. Er besitzt sechs Arme und kann daher besonders kräftig austeilen.

Darüber hinaus haben die Entwickler mit dem Update im Hauptmenü auch einen Eintrag für Events sowie erstmals Statistiken hinzugefügt. Im Ranked Modus könnt ihr nun Rang 20 erreichen und einige Arms sowie Kid Cobra haben sich Balance-Anpassungen unterziehen müssen. Auch einige Fehler wurden ausgebügelt. Im Folgenden findet ihr alle Änderungen.

ARMS League Commissioner Max Brass added as a playable character.

New ARM "Nade" added.

New ARM "Roaster" added.

New ARM "Kablammer" added.

New stage "Sky Arena" added.

New versus mode "Hedlok Scramble" added.

Punch or touch the capsule containing the Hedlok mask to become Hedlok for a period of time.

This can be selected in Versus, Friend, or Local and it will also appear in Party Match.

"Stats" added to the Top Menu: Check stats such as your most used fighter, best stage, and ARM accuracy.

"Events" added to the Top Menu: Here you can set whether or not you want to join official online events.

Snake Park has been swapped out for Sky Arena in the Ranked Match stage roster.

Raised highest rank in Ranked Match to 20.

Increased the penalty for disconnecting during Ranked Match play.

Shortened the amount of time necessary for the following ARMS to return after being extended, making them easier to use: Megaton, Megawatt, Revolver, Retorcher, Boomerang

Increased movement speed of the Guardian.

Improved visibility during charge attacks for the Popper and Cracker.

Increased the amount of time necessary for the following ARMS to return after being knocked down, increasing risk: Popper, Cracker, Hydra

Increased the amount of time it takes to recover when a grab is deflected with a single punch.

Decreased the amount of damage when the Hydra's rush connects with multiple consecutive hits.

Decreased the distance Kid Cobra travels when jumping.

Fixed issue where in some instances Ribbon Girl could remain airborne for an overlong period of time while continually attacking.

Fixed issue where Ninjara would not destroy the light boxes on the Ribbon Ring stage when getting up.

Fixed issue where the time necessary for the Triblast to return when deflected was shortened.

Fixed issue where ARMS such as Blorb and Megaton would catch on the ground and fail to fire.

Fixed issue where explosive ARMS would sometimes fail to explode when receiving an attack.

Fixed issue where the Slapamander would sometimes fail to hit Helix when he is extended.

In online play, fixed issue where the appearance or non-appearance of items could differ between devices.

In online play, fixed various issues with V-Ball including an issue where the ball would remain grounded and play would not proceed.

In online play, fixed an issue where sometimes Barq would continually defend against an opponents' rush attack for a set period of time.

In online play, fixed issue where sometimes pillars in the Scrapyard would not be destructible.

Nintendo versprach noch einmal, dass in Zukunft weitere kostenlose Zusatzinhalte erscheinen sollen.

Spielt ihr Arms noch?