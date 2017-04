Falls ihr den Multiplayer aus Assassin's Creed 4: Black Flag vermisst, aber keine Mitspieler mehr findet, dürft ihr euch auf das Wochenende freuen.

In Assassin's Creed 4: Black Flag dürfen wir Pirat sein.

Multiplayer-Modi haben oftmals keine allzu lange Lebensdauer, wenn sich der Hauptaspekt eines Spiels sind. Meist sind die Server schon wenige Monate nach dem Release wieder wie leergefegt. Auch in Assassin's Creed 4: Black Flag dürfte aktuell nicht mehr viel los sein. Das wollen Fans des Piraten-Abenteuers nun aber ändern und verabreden sich zu einer gemeinschaftlichen Multiplayer-Session.

Am Samstag, dem 22. April, will eine Gruppe von Spielern wieder in den Titel einsteigen, um für ein Wochenende den Multiplayer auf PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360 und PC wiederbeleben.

Assassin's Creed 4: Black Flag - Playdate

Auf Reddit zeigt sich die Community optimistisch, dass dieses Playdate regelmäßig abgehalten werden kann.

Seid ihr mit von der Partie?