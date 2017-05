Ubisoft gibt seine Pläne für das laufende Geschäftsjahr bekannt: Noch vor dem 31. März 2018 will der Publisher Assassin's Creed 2017, The Crew 2, Far Cry 5 und South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe releasen.

Assassin's Creed 2017 - Der nächste Teil der Reihe spielt Gerüchten zufolge im Alten Ägypten und ist ein Prequel.

Ubisoft gibt uns einen Ausblick auf sein kommendes Spiele-Lineup. Wie der Publisher im Rahmen des aktuellen Finanzberichts meldet, sollen im laufenden Geschäftsjahr ein neues Assassin's Creed, Far Cry 5, The Crew 2 sowie South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe auf den Markt kommen. Das Geschäftsjahr begann am 1. April 2017 und endet am 31. März 2018.

Mehr: Assassin's Creed Origins - Gerücht: Kein Multiplayer & viele Ähnlichkeiten zu The Witcher 3

Während South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe bereits auf der E3 2015 angekündigt wurde, handelt es sich beim kommenden Assassin's Creed, Far Cry 5 und The Crew 2 um Neuankündigungen - entsprechend wenig ist zu den Titeln bislang von offizieller Seite bekannt. Die großen Enthüllungen dürfte sich Ubisoft für die E3 2017 aufsparen. Dafür veröffentlichte der Publisher aber schon einmal Logos der Spiele. Das Bild zu Assassin's Creed 2017 seht ihr oben, die Bilder zu Far Cry 5 und The Crew 2 folgen nun.

Far Cry 5

The Crew 2

In seinem Finanzbericht blickt Ubisoft aber nicht nur nach vorne, sondern lässt auch das vergangene Geschäftsjahr Revue passieren. Demnach ist Ghost Recon: Wildlands das bislang meistverkaufte Spiel 2017, die Aussage basiert auf den physischen und digitalen Verkäufen für die ersten drei Monate des Jahres. Allgemein scheint das Games as a Service-Modell mit starkem Online-Fokus laut der Zahlen des Publishers voll aufzugehen.

Welches der kommenden Ubisoft-Spiele weckt euer Interesse?