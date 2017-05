Die angeblichen Leaks zu Assassin's Creed: Empire beziehungsweise Origins reißen nicht ab. Nun soll erneut ein Screenshot des Spiels an die Öffentlichkeit gelangt sein.

Der diesjährige Assassin's Creed-Ableger, den wir bislang unter dem Codenamen Empire kennen, heiße eigentlich Assassin's Creed: Origins, spiele bekanntermaßen im Alten Ägypten und beinhalte wie Assassin's Creed 4: Black Flag Schiffe als Fortbewegungsmittel und Seeschlachten. Die Geschichte wiederum drehe sich um die allererste Assassinengilde, wobei eine männliche und eine weibliche Spielfigur im Mittelpunkt stünden. All das und noch mehr verrieten angebliche Ubisoft-Mitarbeiter vor Kurzem über den kommenden Assassin's Creed-Teil.

Die Angaben decken sich mit meist stichhaltigen Gerüchten, die schon seit einiger Zeit zu Assassin's Creed: Empire beziehungsweise Origins kursieren. Hierzu passt auch ein angeblich geleakter Screenshot, auf den der NeoGAF-Nutzer Jb heute aufmerksam machte.

Das unten eingefügte Bild zeigt einen altertümlichen Kämpfer mit Schild auf dem Rücken. Er steht auf einem Boot, das gerade an einem kleinen Hafen vorbeizieht.

Am linken oberen Bildrand steht zudem eine Missionsbeschreibung. Sie weißt den Spieler an, "das Krokodil" auszuschalten - vielleicht lautet so ja der Spitzname eines Antagonisten im Spiel. Darunter steht, dass man "Shadya zu Khenuts Anwesen" folgen solle. Und hier wird es interessant, denn Khenut war eine real existierende ägyptische Königin. Bei Shadya könnte es sich hingegen um die weibliche Hauptfigur handeln. Womöglich zieht das Protagonisten-Duo ja gemeinsam durchs Alte Ägypten.

Der altertümliche Kämpfer aus dem aktuellen Bild war bereits auf einem Leak zu Assassin's Creed: Empire zu sehen, der Anfang des Jahres öffentlich wurde. Damals stand er vor dem Eingang eines Gebäudes - vermutlich einer Pyramide. Die Ausrüstung erinnerte NeoGAF-Nutzer an griechische Soldaten, woraufhin die Vermutung aufkam, man werde in der Rolle eines griechischen Kämpfers ins Alte Ägypten reisen.

Auf beiden Bildern trägt der Kämpfer einen Schild auf dem Rücken, was Spekulationen dazu entfacht, ob Ubisoft das Kampfsystem in Assassin's Creed: Empire grundlegend überarbeitet haben könnte. Das Blocken spielte zwar immer eine große Rolle, allerdings verwendeten die Hauptfiguren bislang keinen Schild. Stattdessen parierten sie Schläge in den temporeichen Kämpfen häufig mit der Klinge. Sollte sich der Wechsel hin zum Schild bestätigten, könnte dies auf ein entschleunigtes Kampfsystem hindeuten, da es den Kämpfer in seiner Beweglichkeit einschränken würde. Gleichzeitig stünden Ubisoft aber neue Möglichkeiten offen, die Auseinandersetzungen um taktische Möglichkeiten zu ergänzen.