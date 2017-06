Im Rahmen der E3 2017 wurde mit der offiziellen Enthüllung von Assassin’s Creed: Origins die Gerüchteküche der letzten Wochen geschlossen, nur um gleich für neues Rätselraten zu sorgen: Grund hierfür ist eine Reihe geheimnisvoller Hieroglyphen.

Noch bevor wir selbst die Spielwelt von Assassin's Creed: Origins betreten dürfen, schmeißen uns die Entwickler erste Geheimnisse entgegen.

Assassin's Creed: Origins heißt das nächste Abenteuer des langjährigen Franchises von Ubisoft und wird - zumindest in Teilen - im Alten Ägypten einige Jahrzehnte vor Beginn der christlichen Zeitrechnung spielen. Mehrfach betonten die Entwickler während ihres Auftritts, dass sie dabei den Schauplatz des Spiels nicht nur als frische Farbpalette begreifen, sondern die traditionsreiche, Jahrtausende alte Geschichte Ägyptens so oft wie möglich thematisieren und in den Vordergrund rücken wollen.

Assassin's Creed: Origins - Wie die Spielwelt ohne Ubisoft-Formel funktionieren soll

Damit verbunden war ein ganzes Stückchen Recherche - und die Entwickler lassen offenbar keine Gelegenheit aus zu zeigen, was sie in den letzten Jahren in Büchern und Gesprächen mit Historikern gelernt haben. So hat Ubisoft offenbar nicht nur ein paar beliebige Hieroglyphen auf ihr E3-Bühnenbild geklatscht, sondern tatsächliche eine Nachricht hinter den Symbolen versteckt, wie Game Designer Ashraf Ismail verraten hat.

Um diese Hieroglyphen dreht sich das Rätsel.

Noch ist die korrekte Übersetzung dieses Rätsels nicht bekannt, doch ich habe mittlerweile meinen Freundeskreis aus Studienzeiten aktiviert und hoffe darauf, dass sich bald zumindest einer dieser Ägyptologen mit einer Auflösung meldet. Bisher wurde mir nur bestätigt, dass - mit Ausnahme des Franchise-Logos im Zentrum natürlich - die Hieroglyphen tatsächlich echt und nicht etwa Hirngespinste der Entwickler sind, die lediglich authentisch aussehen.

Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald wir die Übersetzung vorliegen haben - und was sie uns über das Spiel verrät.