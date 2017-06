Ubisoft hat auf der E3 neues Gameplay zu Assassin's Creed: Origins gezeigt und verraten, welche Geheimnisse und Gefahren im Alten Ägypten auf uns warten.

Assassin's Creed: Origins präsentiert sich auf der E3-Pressekonferenz von Ubisoft.

Ubisoft hat auf der E3 2017 neues Gameplay zum kommenden Assassin's Creed: Origins gezeigt und auch die ein der andere neue Information über das Spiel verraten. Ashraf Ismail, Game Director des Spiels, erzählte von der Entstehungsgeschichte des Spiels, das nun im Alten Ägypten soll und zeigen soll, "wie alles begann."

Ägypten habe die Entwickler herausgefordert, darüber nachzudenken, wie das Franchise komplett neu erfunden werden kann. Der untenstehende Trailer zeigt uns nun, welche Geheimnisse und Gefahren im Alten Ägypten auf uns warten.

Dieser Teaser ist nur das i-Pünktchens eines ganzen Haufens an Informationen, die wir mittlerweile zu Assassin's Creed: Origins kennen. Falls ihr euch darüber informieren wollt, wi das neue Kampfsystem funktioniert oder welche Editionen für das Spiel verfügbar sein werden, dann werdet ihr in unserem Sammelartikel fündig, den ihr hier unterhalb verlinkt findet.

Assassin's Creed erscheint am 27. Oktober 2017 für PS4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One X und PC.