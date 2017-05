Auf einem Merchandise-Shirt zu Assassin's Creed: Origins können wir offenbar den Namen des Protagonisten lesen und erfahren zudem, wann genau das Spiel denn nun eigentlich angesiedelt ist.

Den Protagonisten haben wir schon auf dem ersten Screenshot-Leak kennengelernt.

Nach dem Teaser-Fake von gestern ist die Vorsicht wieder groß, wenn es um angebliche Leaks zum neuen Assassin's Creed-Ableger geht. Doch im Gegensatz zum angekündigten Trailer-Streich von Twitter-Nutzer Cosmografik, scheinen die neuesten Hinweise auf Assassin's Creed: Origins glaubhaft zu sein. Wer würde denn schon auf die Idee kommen, T-Shirts zu fälschen...?

Bei Gamestop soll es nämlich bald Merchandise zum neuen Assassin's Creed zu kaufen geben und dazu gehört auch ein Shirt, das offenbar den Protagonisten des Spiels zeigt und sogar seinen Namen verrät: Ba Yek. Zuletzt schwirrte noch "Shed" als Name für den Helden durch das Netz. (via Comic Book)

T-Shirt (yes) shows Assassin's Creed Origins protagonist pic.twitter.com/HMilf00Tdk — Nibel (@Nibellion) May 30, 2017

Mit Schild und Bogen erinnert uns die Figur sehr an die bisherigen Screenshot-Leaks zu Assassin's Creed: Origins, die den Protagonisten abgebildet haben. Besonders interessant an der Abbildung ist ein kleiner Hinweis in der oberen Ecke des Shirts, wo scheinbar die Zeitepoche des Spiels angegeben wird.

Mit 49 v. Chr. (49BCE) würde Assassin's Creed: Origins nämlich nicht mehr in die Hochzeit des Alten Ägyptens fallen, sondern in eine Zeit, in der Ägypten eine Provinz des Römischen Reichs war. Zusätzlich bekommen wir auch noch das Logo des Spiels zu Gesicht, in dem das Symbol der Assassinen mit dem Auge des Horus verbindet.

Was haltet ihr vom möglichen Schauplatz des Spiels?