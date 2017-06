Wir berichteten bereits von drei Verkaufsversionen, mit denen Assassin's Creed: Origins im Oktober 2017 erhältlich sein wird. Dieses Angebot-Sammelsurium hat Ubisoft nun erweitert und knallt uns ziemlich große Preisschilder auf den Tisch.

Assassin's Creed: Origins wird uns Ende des Jahres in Alte Ägypten befördern - und der Eintrittspreis kann auf Wunsch äußerst hoch sein.

Assassin's Creed: Origins erscheint zwar erst am 27. Oktober 2017 für PS4, Xbox One und PC, aber schon jetzt haben wir ein ziemlich gutes Bild davon, was uns im Alten Ägypten der Gezeitenwende erwarten wird. Bisher wussten wir von drei Versionen, in denen Assassin's Creed: Origins verfügbar sein wird: Eine Standard-Version, eine Deluxe-Version und eine Gold-Edition mit je leicht unterschiedlichen Bonusinhalten.

Alles, was wir bisher über AC: Origins wissen

Dieses Angebot hat sich mittlerweile vergrößert, wie uns ein Blick auf den offiziellen Ubi-Store verrät. Hier sind ab sofort drei noch umfangreichere Versionen verfügbar: Die God's Edition, die Dawn of the Creed Edition und die gewaltige Dawn of the Creed Edition in der Legendary-Fassung, die tatsächlich knackige 799,99 Euro von euch verlangt.

Für dieses Geld bekommt ihr das Spiel selbst, die Inhalte der Deluxe Edition, den Season Pass, eine Weltkarte, den offiziellen Soundtrack, das Art-Book, fünf Figuren und Amulette unterschiedlicher Größen, ein Steelbook, vier Lithographien und zwei Art-Cards.

Ein dickes Paket also, doch nur ihr könnt entscheiden, ob euch das der Preis wert ist.