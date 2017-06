Assassin’s Creed: Origins erscheint zwar erst im Oktober 2017, doch wir haben bereits jetzt schon ein sehr gutes Bild davon, was uns erwartet. Hier findet ihr alle wichtigen Infos zu dem neuen Assassinen-Abenteuer im Alten Ägpyten.

Assassin's Creed: Origins steckt voller spannender Ideen und Neuerungen.

Assassin's Creed: Origins soll das altgediente Franchise aufpolieren und mit vielen neuen Ideen auffrischen. Vor allem im Rahmen der E3 2017 in Los Angeles erfuhren wir von Ubisoft viele neue Details und Infos über das Abenteuer, das dieses Mal im Alten Ägypten spielt. Damit ihr nicht die Übersicht verliert, findet ihr hier unsere neusten Artikel, Previews und Gedanken zu Assassin's Creed: Origins.

Die Grundlagen: Setting & neue Features

Das Alte Ägypten im ersten Jahrhundert vor Christus ist Schauplatz von Assassin's Creed: Origins und befördert uns damit in eine der Blütezeiten des Reiches, als das Land am Nils als Kornkammer des Römischen Reiches in großem Reichtum schwelgte. In der Haut des Protagonisten Bayek dürfen wir uns an einem völlig überarbeiteten Kampfsystem versuchen, das mit Dark Souls & Co. verglichen wird.

Bosskämpfe & Dark Souls-Vergleiche: Wie Kämpfe in Assassin's Creed: Origins funktionieren

Mehr Informationen und Eindrücke könnt ihr in unserer Vorschau nachlesen, die schon bald erscheinen und dann hier verlinkt wird.

Übersicht: Alle Inhalte der Deluxe-, Gold- und Vorbesteller-Edition

Assassin's Creed: Origins wird zum Launch am 27. Oktober 2017 für PS4, Xbox One und PC in verschiedenen Versionen verfügbar sein. Damit ihr wisst, was ihr mit eurem Geld bekommt, haben wir hier eine kleine Übersicht für euch vorbereitet.

Die normale Edition von Assassin's Creed: Origins ist für die handelsüblichen 60 Euro erhältlich und enthällt eine Bonus-Mission, falls ihr diese Version vorbestellt. Diese Mission heißt Secrets of the F irst Pyramids und legt Nahe, dass wir den ein oder anderen altägyptischen Grabraum erkunden können.

Die Deluxe Edition beinhaltet nicht nur das Spiel, sondern auch eine gedruckte Weltkarte, den offiziellen Soundtrack von Assassin's Creed: Origins sowie eine zusätzliche Bonsumission. Die soll auf hoher See spielen. Abschließend gibt es in Form des Desert Cobra Pack noch Bonus-Waffen, Skins und weitere Kleinigkeiten, die rein optischer Natur sind. All das bekommt ihr für 70 Euro.

Die Gold Edition schließlichlich beinhaltet alle Inhalte der bereits eindrucksvollen Deluxe Edition und drückt euch außerdem alle noch kommenden Erweiterungen und Equipment-DLCs in die Hand, die nach Release des Spiels noch erscheinen werden. Dafür müsst ihr 90 Euro bezahlen.

Was haltet ihr von dem neuen Assassin's Creed? Ist das ein Abenteuer, auf das ihr euch einlassen könnt?