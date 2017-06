Assassin's Creed Rebellion ist ein neues Free-to-Play-Spiel von Ubisoft und Behaviour Interactive, das uns unsere eigene Assassinen-Bruderschaft verwalten lässt.

Assassin's Creed Rebellion erscheint für iOS und Android.

Ubisoft schickt seine Meuchelmörder nicht nur auf die großen Plattformen, sondern auch auf unsere Mobilgeräte. Neben Assassin's Creed: Origins, das am 27. Oktober 2017 für PS4, Xbox One und den PC erscheint, erwartet uns mit Assassin's Creed Rebellion ein neues Free-to-Play-Spiel für iOS und Android.

Mit Assassin's Creed Pirates brachte Ubisoft bereits 2013 einen Mobile-Ableger der Assassinen-Reihe auf den Markt, der uns in Begleitung von seinem großen Bruder Black Flag an Seeschlachten teilnehmen lässt. In unserem GamePro-Test macht das Spiel eine gute Figur und schippert mit einer Wertung von 82 Punkten davon.

Das Spielprinzip von Rebellion erinnert hingegen an Fallout Shelter, das 2015 zur Einstimmung auf Fallout 4 auf den Markt kam und zu einem Riesenhit avancierte. Ubisoft schlägt mit Rebellion in die gleiche Kerbe und lässt uns im Zeitalter der Spanischen Inquisition eine eigene Assassinen-Bruderschaft aufbauen und eine Festung verwalten.

Das Spiel bietet 40 verschiedene Chibi-Meuchelmörder wie Ezio, Shao Jun und Aguilar, dem Hauptcharakter des Assassin's Creed-Films mit Michael Fassbender in der Hauptrolle. Im Laufe des Spiels rekrutieren wir nach und nach unsere Attentäter, schicken sie auf Missionen, lassen sie Level aufsteigen, Rohstoffe sammeln und Geld verdienen, das wir wiederum in den Ausbau unserer Basis investieren können.

Assassin's Creed Rebellion erscheint "bald" kostenlos für iOS und Android. Ein konkretes Release-Datum hat Ubisoft noch nicht bekannt gegeben. Ein Teaser-Trailer stimmt uns auf das mobile Assassinenabenteuer ein, echtes Gameplay bekommen wir aber nur in den letzten Sekunden zu Gesicht.

