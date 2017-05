Ubisoft arbeitet an einem Spiel zur Filmreihe Avatar, doch bis das Projekt fertiggestellt wird, dauert es noch eine ganze Weile. Vor dem 1. April 2020 soll es nicht auf den Markt kommen.

Filmemacher James Cameron will Avatar 2 im Dezember 2017 in die Kinos bringen, zu einem ähnlichen Zeitpunkt dürfte auch das Avatar-Spiel erscheinen.

Gestern gab Ubisoft bekannt, welche AAA-Spiele der Publisher in den kommenden Monaten veröffentlichen will. Noch vor dem 31. März 2018 sollen ein neues Assassin's Creed, Far Cry 5, The Crew 2 und South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe erscheinen. Zwischen dem 1. April 2018 und dem 31. März 2019 will Ubisoft wiederum vier AAA-Spiele auf den Markt bringen - drei Spiele sollen auf etablierten Marken basieren, eines ein neues Franchise begründen.

Vom Spiel zur Blockbuster-Reihe Avatar, das im Februar 2017 angekündigt wurde, verliert der aktuelle Finanzbericht des Publishers hingegen kein Wort. Und das aus gutem Grund.

Nach einigem hin und her startet Avatar 2 erst im Dezember 2020 in den Kinos, an diesem Termin dürfte sich auch das Spiel orientieren. Wie Ubisoft gegenüber IGN bestätigt, werde das Avatar-Spiel nicht vor dem Geschäftsjahr 2021 auf den Markt kommen - also nicht vor dem 1. April 2020.

Die Entwicklung des Avatar-Spiels übernimmt The Division-Entwickler Massive Entertainment, die dafür erneut auf ihre Snowdrop-Engine setzen. Für welche Plattformen das Spiel erscheint, ist bislang nicht bekannt.