Ein Eintrag im neuseeländischen Pendant zur deutschen USK legt die Vermutung nahe, dass wir auf der Comic-Con 2017 mit der Ankündigung einer zweiten Staffel der Telltale-Interpretation von Batman rechnen können. Diese scheint den Beinamen “The Enemy Within” zu tragen.

Batman könnte bald wieder zurückkehren.

Die Gerüchteküche um den Auftritt von Telltale Games auf der diesjährigen Comic-Con in San Diego (20. bis 23. Juli) beginnt allmählich immer lauter zu brodeln: Nachdem eine Hinweiskette zunächst auf die Ankündigung der zweiten Staffel von The Wolf Among Us im Rahmen der Messe hingedeutet hat, kommt nun ein weiteres Telltales-Franchise ins Spiel.

Die Rede ist von der zweiten Staffel des Batman-Adventures, die offenbar mit dem Zusatz "The Enemy Within" beim neuseeländischen Pendant der deutschen USK, dem Film & Video Labeling Body, eingereicht wurde. Um dem ganzen noch das Krönchen aufzusetzen, geschah die Einreichung durch Kent Mudle, der zuvor als Game Director maßgeblich an der Entwicklung von Batman: The Telltale Series beteiligt war.

In einer perfekten Welt dürfen wir nun mit zwei Ankündigungen von Telltale auf der Comic-Con rechnen, doch es erscheint angesichts der Einreichung bei der neuseeländischen USK doch wahrscheinlicher, dass wir nicht etwa eine zweite Staffel von Bigby in die Hände kriegen, sondern doch ein neues Batman-Abenteuer.

Zu welchem Franchise würdet ihr lieber zurückkehren?