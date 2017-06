Der Hero Shooter Battleborn startet einen neuen Versuch, die breite Spielerschaft zu erreichen: Als Free-to-Play-Fassung kann man den PvP-Part kostenlos und unbegrenzt spielen.

Battleborn hat kein gutes Auge für's Timing. Da kann man schon mal besorgt schauen. Aber das Free-to-Play-Modell will ein schlagkräftiges Argument für den Hero Shooter in den Ring werfen.

Oh, die Ironie. Da stolpert Battleborn beim ursprünglichen Release im Mai 2016 über die eigenen Füße, weil es sich im Launch-Zeitraum ausgerechnet mit Overwatch überschneidet. Und wie wir alle wissen: Blizzard kann ein echter Konkurrenz-Killer sein (wenn's nicht gerade um Heroes of the Storm geht). Tja, und jetzt findet die Umstellung auf Free-to-Play fast zeitgleich mit einem Double-XP-Wochenende in Blizzards Hero Shooter statt. Irgendwie klappt's mit dem Timing einfach nicht.

Solchen Spannungsfeldern will Battleborn mit einem fairen Free-to-Play-Modell entgegenwirken: Wer sich den Shooter in der sogenannten Gratis-Testversion herunterlädt, kann kostenlos an den 5v5-PvP-Gefechten teilnehmen und aus einer fixen Rotation seinen Lieblingshelden auswählen. Per Ingame-Währung schaltet man nach und nach neue Charaktere frei.

Erst wenn wir den Story-Modus oder das volle Paket an Helden in einem Rutsch freischalten wollen, müssen wir für 30 Euro zum Full Game Upgrade wechseln - so die Ansage von Entwickler Gearbox.

Ob dieses Hybrid-Modell in sich stimmig ist und Gratis-Spielern langfristig genügend Unlock-Möglichkeiten bietet, können wir zwar aktuell noch nicht einschätzen. Aber hey, immerhin kann man auf jeden Fall gratis in den Hero Shooter reinspielen. Wer sich das Spiel ursprünglich gekauft hat, wird übrigens automatisch zur Full Game Version aufgestuft.