Der neuste Finanzbericht von Electronic Arts, der die wichtigsten Zahlen des vergangenen Geschäftsjahres des Publishers zusammenfasst, wurde veröffentlicht und ist vor allem im Hinblick auf Battlefield 1 durchaus beeindruckend.

Battlefield 1 blickt als nächstes dem Release des zweiten DLCs entgegen, der Russland zur spielbaren Fraktion macht.

Electronic Arts hat die Zahlen des vergangenen Geschäftsjahres für die Spiele vorgelegt, die der Publisher betreut. Insbesondere der Blick auf Battlefield 1 hat uns dabei erstaunt: Seit Release im Oktober 2016 waren bis zum 31. März 2017 über 19 Millionen Spieler mindestens einmal aktiv auf den virtuellen Schlachtfeldern des Weltkriegs-Shooters unterwegs. Damit konnten sich rund 50% mehr Fans für den neuesten Battlefield-Teil begeistern, als noch im gleichen Zeitraum für Battlefield 4.

Allerdings unterschlägt diese Zahl natürlich auch, dass Battlefield 1 noch zu Beginn dieses Jahres mit sinkenden Spielerzahlen auf allen Plattformen kämpfen musste. Mittlerweile konnte aber der erfolgreiche Launch des ersten DLCs They Shall Not Pass und die angekündigte Update- und Content-Offensive den Sinkflug der Spielerzahlen zumindest bremsen. Am meisten Spieler sind seit Launch noch immer auf der PS4 unterwegs.

Doch auch einige der anderen genannten Zahlen sind durchaus erwähnenswert: 12 Millionen der insgesamt 21 Millionen FIFA 17-Spieler beispielsweise probierten den neuen Story-Modus "The Journey" aus, während der Publisher selbst im zurückliegenden Geschäftsjahr 934 Millionen US-Dollar einnehmen konnte. Im selben Zeitraum 2016 waren es noch 715 Millionen US-Dollar.