EA und DICE stellen im aktuellen Blogpost den derzeitigen Stand der Planung für die Zukunft des Multiplayer-Shooters Battlefield 1 vor.

In der Vergangenheit haben die Entwickler "saisonale Patches" veröffentlicht. Angesichts der Inhalte, die das Team für Battlefield 1 in petto hat, wird es zukünftig regelmäßige, monatliche Updates geben.

Mit dem "Frühlingsupdate" steht bereits in Kürze die nächste Aktualisierung bereit, die ein neues Feature in das Spiel integriert: Züge, beziehungsweise Platoons. Weitere Informationen über die Funktion der Züge im Spiel und die weiteren Details zum Frühlingsupdate sollen in Bälde veröffentlicht werden. Grundsätzlich handelt es sich dabei um die bekannte Clan-Funktion aus den Vorgängern.

Optimierung der Operationen

Mit dem nächsten monatlichen Mai-Update sollen Verbesserungen und Optimierungen im Mittelpunkt stehen. Dazu gehört neben einer Straffung des Einstiegs in Spiele (insbesondere Operationen) die Verbesserung zahlreicher Gameplay-Probleme, die die Action auf dem Schlachtfeld noch ausgewogener und gerechter machen sollen - das versprechen die Entwickler. Außerdem arbeitet das Team nach eigenen Aussagen an einem Update des Mietserver-Programms, zu dem Details schon bald veröffentlicht werden sollen.

Die neue Battlefield-Erweiterung

Die nächste geplante Erweiterung "In The Name Of The Tsar" führt Battlefield-Spieler an die Ostfront, wo sie auf der Seite der russischen Armee die ganze Brutalität des Krieges und die eisige Kälte des russischen Winters am eigenen Leib erleben sollen. Etwas martialisch heißt es dazu:

"Macht euch bereit für einige brandneue Taktiken der russischen Armee. Der Winter mag zwar kalt sein, aber Stahl ist noch kälter."

