Operations-Playlist, Bayonett-Anpassungen und Arbeiten am Netcode im Livestream angekündigt.

DICE hat Details zum Mai-Update für Battlefield 1 bekannt gegeben.

DICE, die Entwickler von Battlefield 1, haben in einem Livestream einen Ausblick auf die Änderungen des kommenden Mai-Updates gegeben. Das Update wird keine größeren neuen Inhalte liefern, dafür aber Balance-Anpassungen und Komfortverbesserungen vornehmen.

Eine davon ist die sogenannte Operations-Playlist. Bislang wurde man nach einem Operations-Match zurück ins Hauptmenü geworfen und musste dann ein neues Spiel suchen, die neue Playlist sorgt jetzt dafür, dass ihr denselben Operations-Einsatz direkt im Anschluss erneut spielen könnt, lediglich die Seiten werden gewechselt. Allerdings beschränkt sich die Playlist zunächst nur auf einzelne Operationen, die ihr immer und immer wiederholt, in einem nächsten Schritt will DICE die Missionen dann auch durchrotieren lassen.

Zudem wurde an den Bajonettangriffen geschraubt. Noch stecken alle, die mit dem Bayonett auf andere losstürmen, während eines Angriffs 15% weniger Schaden ein. Das frustrierte insbesondere viele angegriffene Spieler, weswegen diese Schadens-Reduktion jetzt wegfällt und Spieler dadurch nicht mehr wie wild mit dem Bajonett über die Karten stürmen können. Außerdem wird nach dem Update deutlicher angezeigt, wann ein Spieler seinen Bajonettangriff beginnt.

Mehr: Über 19 Millionen Spieler in Battlefield 1 seit Release, erfolgreicher als Battlefield 4

AA-Anpassungen und Hit-Detection-Schwellenwert

Außerdem macht DICE weitere Anpassungs-Ankündigungen. Der Ticket-Counter in Domination erhöht sich beispielsweise von 100 auf 200, der Self-Repair-Wert für alle Panzer ist nun identisch (200 Gesundheit alle fünf Sekunden), Dogfighter und Bomber-Killer tauschen ihre Gadgets und auch an den AA-Geschützen wurde gefeilt. Die Reichweite am Boden der Flaks wurde zurückgefahren, dafür können sie jetzt auch repariert werden. Nachdem sie einen bestimmten Schadenswert erlitten haben, sind sie erst wieder einsatzbereit, wenn sie repariert werden.

Beim Netzcode führen die Entwickler einen neuen Schwellenwert ein, der entscheidet, ob die Treffererkennung beim Client oder auf dem Server-Level passiert. Bei Ping-Werten unter 130 ms ist der Client zuständig, bei Werten darüber kümmert sich der Server.

Einen genauen Release-Termin für das Mai-Update gibt es noch nicht, es befindet sich gerade im Zertifizierungsprozess für PS4 und Xbox One, danach wird ein genaues Erscheinungsdatum bekannt gegeben.

Neben dem Mai-Update ist auch der "In the Name of the Tsar"-DLC in der Battlefield-1-Pipeline, das dem Spiel unter anderem die russische Armee mit spielbaren weiblichen Soldaten hinzufügt.