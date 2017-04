Im Juni dürfen sich Battlefield 1-Spieler über eine neue Multiplayer-Map freuen: Wie die offizielle Homepage des Weltkrieg-Shooters verrät, wird die Karte “Nivelle-Nächte heißen”, deutsche gegen französische Truppen kämpfen lassen - und die erste Nacht-Map des Spiels überhaupt sein.

Battlefield 1 schenkt uns im Juni eine neue Map.

Während der nächste DLC "In The Name Of The Tsar", der uns an der Seite der russischen Armee an die Ostfront führen wird, erst in einigen Monaten erscheint, soll zumindest die Kartenrotation von Battlefield 1 schon im Juni um eine neue Map bereichert werden: "Nivelle-Nächte" heißt das Schlachtfeld, das in Frankreich gelegen ist, deutsche gegen französische Truppen kämpfen lässt und vollkommen in Dunkelheit getaucht ist. Die offizielle Beschreibung greift diesen Umstand stimmungsvoll auf:

"Chemin des Dames, 1917

Während über den schlammigen Schlachtfeldern von Malmaison und Soupir die Nacht hereinbricht, bereiten deutsche und französische Batterien die neuerliche Unterstützung ihrer Truppen in der umkämpften Region vor. Der Mond, die Suchscheinwerfer und die Lampen der Artillerie erhellen den nächtlichen Himmel und geben den Blick auf ein riesiges Netzwerk aus Gräben frei.



Haltet die Stellung, denn der Feind wird um jeden Meter Boden kämpfen. In dieser Schlacht setzen sich allein Strategie und Teamwork durch."

Damit spielt Dice auf einen besonders dramatischen Höhepunkt der Nivelle-Offensive an, während der Frankreich einen Großangriff auf den uneinnehmbar geltenden Höhenzug Chemin des Dames unternahm. Der Angriff wurde von den Truppen des Deutschen Kaiserreichs abgewehrt und endete in einem Blutbad.

So sieht die Nachtkarte in einem ersten Artwork aus.

Hierhin kehrt Dice nun also im Juni zurück. Spieler mit Premium-Pass werden dabei schon einige Wochen früher Zugriff auf die Karte Nivelle-Nächte erhalten. Die Karte wird im Rahmen eines Updates veröffentlicht und für alle Spieler gratis sein.

