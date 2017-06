DICE hat im Rahmen auf dem EA Play-Event im Rahmen der E3 2017 den ersten Trailer zum kommenden Battlefield 1-DLC In The Name of the Tsar präsentiert. Die Inhalte sind ebenfalls bekannt.

Battlefield 1 wird weiterhin mit neuen Inhalten bestückt.

Der kommende DLC zum Weltkriegsshooter Battlefield 1 trägt bekanntlich den Namen In The Name of The Tsar. Auf dem EA Play-Event im Rahmen der E3 2017 gibt es nun den ersten Trailer, der uns einen Vorgeschmack auf die verschneite Ostfront-Erweiterung gibt.

Es ist bereits länger bekannt, dass In The Name of The Tsar nicht nur die russische Armee als zusätzliche Fraktion mit sich bringt, sondern erstmals weibliche Charaktere für den Multiplayer, die die russischen Sniper darstellen. Wie DICE auf dem EA-Play-Event im Rahmen der E3 2017 bekannt gab, bringt In The Name of The Tsar außerdem folgende Neuerungen mit sich:

elf neue Waffen

drei neue Vehikel, darunter der Bomber Ilya Muromets

sechs neue Maps

neuer Spielmodus: Versorgungsabwurf (Supply Drop)

Hier könnt ihr euch den E3 2017-Trailer zur kommenden Battlefield 1-Erweiterung ansehen.

Zusätzlich zu den sechs neuen Maps aus In The Name of The Tsar wird es mit "Nivelle-Nächte" und "Prise de Tahure" zwei weitere Nachtkarten geben, von denen vor einiger Zeit bereits erste Bilder aufgetaucht sind. Während "Nivelle-Nächte" bereits im Juni erscheint, folgt "Prise de Tahure" im Juli. Im Laufe der nächsten Monate wird Battlefield 1 also insgesamt acht neue Maps erhalten.

Battlefield 1: In The Name of The Tsar sollte ursprünglich im Sommer 2017 erscheinen, wurde nun aber auf September 2017 verschoben. Einen konkreten Release-Termin gibt es noch nicht.

Freut ihr euch auf die neue Erweiterung?