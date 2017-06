Dice hat für Battlefield 1 ein neues Update-Päckchen geschnürt und verteilt dieses im Laufe des heutigen Tages auf den Servern der PS4-, Xbox One- und PC-Version. Das Update liefert zum einen die neue Nachtkarte "Nivelle-Nächte" und erweitert außerdem den Frontlinien-Modus um zwei Karten, die ihren Weg in die Rotation finden: Amiens und Argonne Forest.

What else drops with tomorrow's Nivelle Nights Update? Try out Frontlines in Argonne Forest and Amiens for all #Battlefield players. pic.twitter.com/ZnCRHm7OQS