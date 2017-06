Der zweite DLC für Battlefield 1 “In the Name of the Tsar” wird das Spiel um die russische Armee samt Ausrüstung und weiblichem Battalion of Death erweitern. Nun dürfen wir einen ersten Blick auf die Soldaten aus Mütterchen Russland werfen.

Battlefield 1 bekommt Ende des Jahres Verstärkung in Form der russischen Armee.

Neue Multiplayer-Maps, mehr Waffen und eine komplette Armee: Der zweite DLC für Battlefield 1 "In the Name of the Tsar" ist bis oben hin vollgepackt und macht als Highlight seiner ansehnlichen Inhaltsübersicht die russische Armee zur neuen spielbaren Fraktion. Ihre Besonderheit: Als Andenken an das berüchtigte russische Battalion of Death, das ausschließlich aus Frauen bestand, ist die Scharfschützen-Klasse hier auch ausschließlich mit weiblichem Charakter spielbar. Eine ähnliche Geste hat DICE auch in der Armee des Deutschen Kaiserreichs untergebracht.

Auf diesem Screenshot könnt ihr die vier Klassen der russischen Armee in Ingame-Engine begutachten.

Die vier Klassen der russischen Armee.

Zuletzt erschien für Battlefield 1 das Juni-Update, das neben Feintuning am Balancing auch eine neue Nachtkarte und einen aufgemotzten Frontlinien-Modus ins Spiel einführte.

Der zweite DLC "In The Name of the Tsar" soll im September 2017 für PS4, XBox One und PC erscheinen.