Das kommende Juni-Update für Battlefield 1 wird unter anderem den Frontline-Modus um zwei weitere Karten erweitern. Auch die erste Nachtkarte wird endlich ihren Weg ins Spiel finden.

Battlefield 1 bekommt bald das nächste große Update.

Noch haben wir kein genaues Datum, doch das Juni-Update für Battlefield 1 steht schon dicht vor unserer Haustür. Nachdem Dice Anfang des Jahres seine Content-Politik umgestellt hat, darf sich die Community nun monatlich über ein großes Update statt vieler kleiner Patches freuen. Und das zuletzt erschienene, prall gefüllte Mai-Update zeigte, dass dieses System durchaus seine Vorteile hat.

Bisher können wir mit zwei Neuerungen für das Juni-Update rechnen: Zum einen wird endlich die erste Nachtkarte ihren Weg ins Spiel finden, die die vertrauten Farbtöne der Schlachtfelder ein wenig auffrischt.

Nivelle-Nächte heißt die erste Nachtkarte des Spiels.

Davon abgesehen kündigten die Entwickler nun an, dass der beliebte Frontlinien-Modus zwei weitere Maps in seine Rotation aufnehmen wird - Argonne Forest und Amiens. Welche weiteren Inhalte in dem großen Juni-Update auf uns warten, wissen wir allerdings noch nicht.

Frontlines mode is coming to Argonne Forest and Amiens for all #Battlefield players with this month's update. Stay tuned. pic.twitter.com/18QZVckIQC — Battlefield (@Battlefield) June 15, 2017

Die nächste große Station für den Shooter ist die Veröffentlichung des zweiten DLCs In the Name of the Tsar, der ursprünglich noch im Sommer erscheinen sollte, mittlerweile aber auf den September 2017 verschoben wurde. Der DLC hat nicht nur neue Waffen, sondern auch die russische Armee inklusive weiblicher Soldaten im Gepäck.