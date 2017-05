Die angekündigte Update-Offensive für Battlefield 1 geht mit Patch 1.09 in die erste Runde und soll nicht nur ein paar neue Komfortoptionen einbauen, sondern schraubt auch am Balancing vieler Waffen und Fahrzeuge.

Der Russland-DLC lässt zwar noch auf sich warten, allerdings ist das dafür Mai-Update nun bei uns angelangt.

Mit dem Patch 1.09 löst DICE sein Versprechen ein, nun regelmäßig jeden Monat ein größeres, umfangreiches Update für Battlefield 1 zu veröffentlichen - schnelle Bugfixes und Updates einmal ausgenommen. Das sogenannte Mai-Update bringt zwar keine neuen Inhalte wie Waffen oder Ausrüstungsgegenstände, baut allerdings trotzdem neben Balance-Änderungen einige Neuerungen in den Weltkriegsshooter ein, für die viele Spieler sicherlich dankbar sind.

Eine dieser Änderungen nimmt das seit Wochen von der Community beklagte Problem in Angriff, dass das Matchmaking des Spielmodus Operation nicht ordentlich funktionieren würde. So scheint Battlefield 1 bisher Spieler aus der Warteschlange in möglichst viele verschiedene Sitzungen zu packen, was dafür sorgte, dass weitaus seltener als gedacht wirklich 64 beziehungsweise 48 Spieler gegeneinander antraten.

Eine recht einfache Lösung, die in Patch 1.09 enthalten ist, soll nun der erste Schritt auf dem Weg sein, dieses Problem zu lösen: So werden Spieler nach Ende einer Operation nicht mehr ins Hauptmenü gekickt, sondern werden in einen Loop befördert, der die Runde von Neuem beginnen lässt - nur eben mit getauschten Teams. Außerdem können Spieler nun über das Hauptmenü einer beliebigen, zufällig ausgewählten Operation beitreten. Auch das soll den Servern dabei helfen, immer möglichst gefüllte Partien zu hosten.

Bei den konkreten Spielmechaniken gibt es vor allem zwei nennenswerte Änderungen: Im Eroberung-Modus bringt die Einnahme einer Flagge nun weniger Punkte, allerdings ist die Tickrate des kontrollierten Punktes erhöht. Das soll die Spieler dazu motivieren, Flaggenpunkte auch wirklich zu halten und zu verteidigen, statt wie bisher in einem ununterbrochenem Dauerlauf alle strategischen Punkte zu erobern und direkt weiterzuziehen. Das Team, das drei oder mehr der fünf Punkte in Besitz hat, bekommt außerdem Bonuspunkte gutgeschrieben.

Die zweite wichtige, geänderte Spielmechanik betrifft den Bajonett-Angriff. Vor dem Mai-Update bekamen Spieler, die zum Sturmangriff ansetzten, noch einmal 50% mehr Gesundheit zugesprochen, um sicherzustellen, dass sie mit ihrem waghalsigen Angriff auch wirklich im Ziel ankommen. Diesen Bonus hat DICE nun rückgängig gemacht und außerdem den Kriegsschrei der Bajonett-Träger etwas lauter gemacht, um potentiellen Opfern mehr Gelegenheit zu geben, auszuweichen oder überhaupt zu reagieren.

Die detaillierten Inhalte inklusive Änderungen am Balancing der Fahrzeuge und einiger Waffen, die der Patch 1.09 vornimmt, findet ihr auf der offiziellen Homepage von Battlefield 1.

Während das Update bei euch herunterlädt, fragen wir uns: Spielt ihr eigentlich noch Battlefield 1? Oder hat der Titel für euch schon seinen Reiz verloren?