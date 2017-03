Zum 25jährigen Jubiläum von DICE soll es Giveaways, Community-Missionen und mehr geben.

Das nächste Battlefest in Battlefield 1 soll Ende März starten.

Entwickler DICE veranstaltet in unregelmäßigen Abständen sogenannten Battlefests für Spieler der Battlefield-Reihe, aktuell Battlefield 1. In einem bestimmten Zeitraum könnt ihr dort verschiedene Missionen absolvieren, an Events teilnehmen und diverse Ingame-Items einsacken, die nur zu den entsprechenden Zeitpunkten erhältlich sind.

Wer aktuell Battlefield 1 startet bekommt einen Hinweis auf das nächste Battlefest. Dieses soll am 30. März starten und für die Spieler Giveaways, Missionen und ein paar andere Überraschungen bereit halten. Weitere Details gibt es allerdings noch nicht. DICE veranstaltet das Battlefest anlässlich des 25jährigen Studiojubiläums.

Battlefield 1 erschien im Oktober 2016 für PS4 und Xbox One. Erst kürzlich wurde der Shooter mit dem DLC "They Shall not Pass" erweitert.