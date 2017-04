Mit dem Spring Update kommen zahlreiche größere und kleinere Änderungen auf alle Battlefield 1-Spieler zu. In unserer Übersicht findet ihr die wichtigsten Neuerungen auf einen Blick.

Battlefield 1 hält ab heute das große Spring Update für uns bereit.

Während CoD-Fans gespannt mitverfolgen, wie Call of Duty: WW2 allmählich Gestalt annimmt, dürfen sich Battlefield 1-Spieler bereits jetzt über eine handfeste Neuerung freuen: Ab heute wird das große Spring Update aufgespielt, nach der PC-Version folgen direkt auch die Server der PS4 und Xbox One - womöglich sind die Neuerungen also auch bei euch bereits aktiv.

Mittlerweile sind auch die umfangreichen Patch-Notes und Änderungen des Updates verfügbar, doch die wichtigsten Änderungen lassen sich neben zahlreichen Balance-Anpassungen an einer Hand abzählen. So ist es ab sofort möglich, sich mit bis zu 99 anderen Spielern in einem Platoon zu organisieren, das unter einer gemeinsamen Flagge in den Multiplayer-Runden um den Sieg kämpfen kann - im Grunde also ein riesiger Clan.

Etwas näher am Schlachtfeldgeschehen ist da schon die neue Fähigkeit der Sanitäter, eliminierte Spieler mit einem Ruf und Signal darauf hinzuweisen, dass sie gleich wiederbelebt werden. Damit hofft Dice, gefallene Spieler davon abzuhalten, vorschnell vom Schlachtfeld verschwinden und an einem weiter entfernten Punkt wieder einsteigen zu wollen.

Schließlich erhalten alle vier Level 10-Waffen eine neue Variante, die freigeschaltet werden können, indem ihr bestimmte Herausforderungen erfüllt. Was genau ihr tun müsst, um Hand an das neue Schießgerät legen zu dürfen, könnt ihr ganz einfach in der Hinweisbox neben der entsprechenden Waffe im Loadout-Screen feststellen.

Seid ihr noch aktiv in Battlefield 1? Was haltet ihr von dem Update?