Der erste DLC namens “They Shall Not Pass” für Battlefield 1 steht vor der Tür und wird die französische Armee auf die Schlachtfelder führen. Hier erfahrt ihr, wann genau ihr loslegen dürft.

Battlefield 1 - Wann startet der DLC?

Mit "They Shall Not Pass" bereichert DICE die Schlachtfelder von Battlefield 1 mit neuen Waffen, Fahrzeugen, Karten, Spielmodi und nicht zuletzt der französischen Armee. Die Erweiterung findet im Verlauf des heutigen Vormittags ihren Weg auf die Spielserver, allerdings dürfen die nächsten zwei Wochen vorerst nur Premium-User in den Genuß der Neuerungen kommen. Am 28. März schließlich dürfen dann auch alle übrigen Spieler hinzustoßen.

Der DLC ist mindestens 5 GB groß und wird die Server, auf die er aufgespielt wird, etwa zwei Stunden lang vom Netz nehmen. Auf der PS4 beginnt diese Down-Zeit gegen 11 Uhr, während Xbox One-Spieler ab 13 Uhr vom Server getrennt werden.

Wer sich noch den Kauf des DLCs überlegt, sollte unseren Test von "They Shall Not Pass" nachlesen.

Seid ihr schon heute auf den neuen Karten unterwegs?