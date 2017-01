Der nächste Zusatzinhalt zu Battlefield 1 nimmt jetzt endlich mehr Form vor unserem geistigen Auge an.





Die Inhalte von Battlefield 1s They Shall Not Pass sehen wie folgt aus:





Vier neue Maps: Verdun Heights, Fort Vaux, Soissons und Rupture



















Neue Elite Klasse: Trench Raider - ein auf den Nahkampf fokussierter Charakter, der Granaten bevorzugt.



















Neuer Behemoth: Char 2C Super Heavy Tank







Neues Fahrzeug: St. Chamond Panzer - ein schwerer Panzer, den die Franzosen im ersten Weltkrieg bauten.







Neue stationäre Waffe: Der Siege Howitzer.







Neuer Spielmodus: Frontlines – Eine Mischung aus Conquest und Rush, in dem zwei Armeen im "Tauziehen" bei zwei Zielen gegeneinander antreten. Übernimmt eine Armee das Hauptquartier des anderen, müssen Telegrafenmasten angegriffen werden, um die Kommunikation zu stoppen und die Runde zu gewinnen.

Erscheinen soll der DLC im März.