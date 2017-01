Und er macht gleichzeitig nichts anderes kaputt! Man, das ist doch mal was neues.

Ende 2016 erhielt Battlefield 1 einen Patch, der die Perfomance des Spiels auf Xbox One und PlayStation 4 verbessern sollte - und ja, er macht es.



In dem Vergleichsvideo oben seht ihr, dass Battlefield 1 auf der PS4 nach dem Patch die 60FPS wesentlich besser halten kann als zuvor. Zudem sieht man weitaus weniger Streaming-Ruckler. Die dynamische Auflösung ist auch fast noch dieselbe, was mit diesem Performance-Boost auf jeden Fall erfreulich ist.



Auf Xbox One ist der Effekt des Patches nicht ganz so dramatisch wie auf PS4 - allerdings lief das Spiel auf der Microsoft-Konsole aber auch von Anfang an besser als auf PS4.