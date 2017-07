Wir berichteten bereits vor rund einem Monat darüber, dass das Entwicklerteam von Playerunknown's Battleground an einem Zombie-PvP-Modus arbeitet, der für frischen Wind auf den Survival-Schlachtfeldern sorgen soll.

Mehr: Playerunknown's Battleground - Neue Wüsten-Map vorgestellt, Fahrrad als neues Vehikel

Dieser neue Modus ergänzt den Überlebenskampf zwischen den einzelnen Spielern um die bedrohlichen Untoten, die von einem zweiten menschlichen Team gesteuert werden. Bei der ersten Ankündigung dieses Modus nannten die Entwickler zwar noch kein Release-Datum, spendierten uns allerdings einen ersten Teaser:

Inspired by @PUBGpartners on @Twitch, zombies are coming to PUBG. There's no ETA yet but here's a sneak peek. #PUBGxE3 pic.twitter.com/IKKAZnl4Ml