Playerunknown’s Battlegrounds

Playerunknown's Battleground läuft auf einem Xbox One X-Prototyp.

Zur E3 2017 wurde Playerunknown's Battleground auch für Xbox One angekündigt, bislang kennen wir jedoch weder konkrete Infos noch einen Release-Termin.

In einem Interview mit Eurogamer hat der Schöpfer Brendan Greene aber immerhin ein paar technische Details verraten. Demnach habe man sich zwar noch nicht für ein bestimmtes Release-Datum festgelegt, aber sei derzeit bemüht, das Spiel auf der Xbox One (X) zum Laufen zu bringen.

"Wir haben eine Version im Büro, die auf einem Xbox One X-Prototyp läuft und an die Onlineserver angeschlossen werden kann. Wir haben auf Live-Servern auf der Konsole mit ungefähr 30 bis 40 Bildern pro Sekunde gespielt. Also es läuft auf 100 Spieler-Servern."