Jetzt doch: PUBG soll bereits mit dem nächsten Monats-Update den First Person-Modus bekommen – jedoch noch nicht für Squads.

PUBG bekommt bald einen reinen First Person-Modus - zur Freude vieler Fans.

Gerade betonte Brendan Greene - aka Playerunknown himself - noch, dass die Einführung von reinen First Person-Servern in PUBG noch auf sich warten lassen würden, da gibt es die offizielle Bestätigung: Mit dem Juli-Patch soll noch in diesem Monat der Ego-Modus eingeführt werden.

Via Twitter schrieb der Entwicklerchef mit dem Hashtag #MakeHardcoreGreatAgain: "Gute Neuigkeiten: First Person-Server kommen mit dem nächsten Monats-Update."

We will bring 1st person only to EU/NA SOLO & DUO games first, and once we have polished the system, we will expand to other regions. — PLAYERUNKNOWN (@BattleRoyaleMod) July 13, 2017

Bei First Person Only gibt es keine Schulterperspektive und damit auch keinen Kamera-Vorteil beim Verstecken hinter Objekten. Der First Person-Modus soll zunächst in den EU- und NA-Regionen für Solo- und Duo-Matches starten.

Mit dem Monats-Patch im Juli bekommt Playerunknown's Battlegrounds auch einen FOV-Slider, also eine Option zum Anpassen des Sichtfeldes in der Ego-Perspektive. Auf die Third Person-Ansicht hat die Einstellung allerdings keinen Einfluss.