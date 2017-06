Was vor gar nicht allzu langer Zeit noch als "Timed Exclusive" angekündigt wurde, heißt jetzt weitestgehend "Console Launch Exclusive". Mit dem Unterschied, dass der Titel auch schon auf dem PC veröffentlicht worden sein kann.

Playerunknown's Battlegrounds ist einer der "Console Launch Exclusive"-Titel.

Auf der diesjährigen E3 wurde unter anderem auch Playerunknown's Battlegrounds für die Xbox One angekündigt – und zwar als "Console Launch Exclusive". Was sich genau hinter dem Begriff verbirgt und was ihn von "Timed Exclusives" unterscheidet, erklärte Xbox-Chef Phil Spencer gegenüber Gamespot.

Als "Timed Exclusive" wurden in den letzten Jahren immer wieder Spiele bezeichnet, die für gewisse Zeit einer bestimmten Plattform vorbehalten waren. Bei den "Console Launch Exclusives" verhält es sich ähnlich:

"Console Launch Exclusive heißt, dass die erste Konsole, auf der das Spiel erscheint, die Xbox One ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann diese Spiele auf einer anderen Plattformen erscheinen. Es liegt wirklich an den Entwicklern, die Arbeit zu leisten und das in die Wege zu leiten."

Während "Xbox One und Windows 10-Exclusives" auf keinen anderen Plattformen erscheinen, muss das bei den "Console Launch Exclusives" nicht der Fall sein. Der Unterschied zu "Timed Exclusives" liegt laut Phil Spencer darin, dass die Spiele vorher schon auf dem PC erschienen sein können, wie zum Beispiel Playerunknown's Battlegrounds:

"Einige Spiele sind schon für den PC draußen, darum haben wir uns für diese Bezeichnung entschieden."

"Weltpremieren" gibt es natürlich auch noch: Dann sehen wir das Gameplay zum allerersten Mal überhaupt auf der entsprechenden Plattform, es kann aber auch auf anderen Systemen erscheinen.

Alle Unklarheiten beseitigt?