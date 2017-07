100 Spieler landen in Playerunknown's Battlegrounds durch einen Lag am selben Ort und regeln die Angelegenheit mit den Fäusten.

In Playerunknown's Battlegrounds hilft manchmal eben nur die Faust.

Man kann Playerunknown's Battlegrounds furchtbar albern und die Community furchtbar kindisch finden, aber am Ende muss selbst der Skeptiker einräumen: Dass das Battle-Royale-Spiel bei YouTube und Twitch als Zuschauersport so explodiert, kommt nicht von ungefähr. Kuriose Situationen reihen sich aneinander - so auch diesmal.

Durch einen Server-Lag werden alle 100 Spieler am gleichen Ort aus dem Flugzeug geworfen und landen folglich in direkter Nähe zueinander. Manche rennen um ihr Leben, die pfiffigeren Naturen fackeln aber nicht lange und machen sich gar nicht erst die Mühe, nach besserer Ausrüstung zu suchen. Stattdessen heben sie die Fäuste und beginnen eine Massenschlägerei, die Tyler Durden Stolz machen würde.

PUBG ist aktuell als Early Access auf Steam erhältlich, soll aber Ende des Jahres für Xbox One und Xbox One X erscheinen. Und wir können schon jetzt mit Sicherheit behaupten, dass der Battle Royale-Shooter auf den Konsolen ebenfalls für eine Vielzahl kurioser Situationen sorgen wird. Hier das Video zur Massenschlägerei: