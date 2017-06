Nachschubkisten können Spieler zerquetschen und Bratpfannen schützen genauso gut vor Armbrustbolzen wie vor Pistolenkugeln! Ob diese PlayerUnknown's Battlegrounds-Mythen wahr sind, untersucht ein YouTuber in seinem Video.

Playerunknown's Battlegrounds birgt jede Menge Mythen.

Playerunknown's Battlegrounds wirft uns auf einen 64 Quadratkilometer großen Open World-Spielplatz, der uns etliche Wege und Mittel bereitstellt, das perfide Hungerspiel zu dominieren oder uns mit unserem eigenen Bildschirmtod versehentlich selbst aus dem Match zu katapultieren.

Playerunknown's Battlegrounds - Battle Royale-Hit kommt auch für PS4 & Xbox One

Die vielen Möglichkeiten, in dem gefeierten Battle Royale-Shooter über Leben und Tod zu bestimmen, schleifen gleichzeitig eine ganze Menge Mythen hinter sich her, von denen der YouTuber DefendTheHouse (via VG24/7) nun eine Handvoll in seinem Video aufgeklärt hat.

Mythos 1: Wir können von Nachschubkisten (Care Packages) zerquetscht werden

Falsch: Sollte der Fall eintreten, dass eine Nachschubkiste auf uns oder unseren Gegner herabsegelt, dann brauchen wir uns nicht zu fürchten / uns erst gar nicht zu freuen: Wird ein Charakter von einer Kiste getroffen, schwebt er wie ein Geist durch sie hindurch und landet einfach obendrauf.

Wahr: Bratpfannen wehren Armbrustbolzen genauso gut ab wie Pistolenkugeln. Egal wie oft, der eine Spieler im Video auf den anderen feuert, die Bratpfanne macht dabei einen ziemlich guten Job.

Wahr: Offenbar können wir uns nach einem Sturz aus etlichen Metern Höhe irgendwann wieder erholen, weil er uns einfach nur ausknockt.

Falsch: Keine Chance, anders als die Macht der Schwerkraft ist Wasser hier tödlich.

Wahr: Jedoch erfordert dieses Vorhaben eine Menge Mumm, da uns unser Gegenspieler einfach über den Haufen fahren oder währenddessen auf uns schießen kann.

Falsch: Ein gezielter Schuss auf die Granate eines Gegners bleibt unbelohnt. Ein bisschen schade ist es ja schon. Schließlich haben solche Kills großes Videopotenzial.

Falsch: Schießen wir einen Bolzen auf einen Feind, bleibt er stecken und geht nicht durch ihn hindurch.

Wahr: Glückwunsch an den, der es kann.



Das Video von DefendTheHouse könnt ihr euch hier ansehen:

Playerunknown's Battlegrounds ist derzeit nur auf Steam erhältlich. Die Version für PS4 und Xbox One soll kommen, lässt aber weiterhin auf sich warten.