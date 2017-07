Dass die Entwickler von Playerunknown's Battlegrounds an zwei neuen Maps für den Battle Royale-Shooter arbeiten, ist bereits seit einiger Zeit bekannt. Ein Dschungel mit schneebedecktem Berg in der Mitte und eine Stadt in der Wüste sollen es sein.

Nun hat der Chef-Designer des Spiels zwei erste Screenshots der kommenden Wüsten-Karte veröffentlicht. Zu sehen ist darauf die Stadt-Peripherie - eine kleine Häuseransammlung weit außerhalb.

I'm at our new @PUBATTLEGROUNDS office in Madison today. The team is working on our desert map. Here's a WIP preview of this new location... pic.twitter.com/ReLbsvwv9A