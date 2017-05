Nach einer kleinen Update-Pause bekommt PlayerUnknown's Battlegrounds mit Patch 8 ein neues Wochen-Update, das Cheatern ab sofort das Leben schwer machen wird.

Playerunknown's Battlegrounds erhält ein neues Update.

Während wir weiterhin darauf warten, dass PlayerUnknown's Battlegrounds auf PS4 und Xbox One wandert, erhält die Early Access-Version des Battle Royale-Shooters, die derzeit auf Steam erhältlich ist, mit Patch 8 heute, am 16. Mai 2017, ein neues Wochenupdate (via VG247).

Neben Bugfixes und der Behebung von Sound-Problemen nimmt das Update 8 endlich Cheater ins Fadenkreuz. Um Lag-Switches zu verhindern, werden Battle Royale-Teilnehmer nun eingefroren, sofern ihr Ping einen bestimmten Wert erreicht. Dadurch können sie sich weder bewegen, noch angreifen. Falls ihr euch wundert, was Lag-Switches sind: Dadurch machen sich Spieler quasi unverwundbar, indem sie ihren Ping künstlich in die Höhe schrauben.

Außerdem wird es nun nicht länger möglich sein, Gras und Blattwerk durch Anpassungen der .ini-Datei aus der Spielwelt zu entfernen. Alle Änderungen entnehmt ihr den folgenden Patch Notes.

Client performances improvements

Slightly improved the drop in FPS when driving vehicles.

Anti cheat

In order to prevent using "lag switch" to cheat, the characters will now be locked and will not be able to move, rotate and attack others when the ping exceeds a certain value.

You will no longer be able to remove the environment foliage by revising the .ini file.

Custom games

Fixed the issue that was causing the sound to break when there are too many vehicles in a small area.

Bug fixes

Partially fixed a bug that caused the character to get stuck in different objects in the environment.

Partially fixed a bug that caused the game client to freeze.

Fixed a bug that caused the crosshair to still be visible while in no-UI mode.

Temporarily removed the flash bang from the game as it was causing game clients to freeze/crash.

PlayerUnknown's Battlegrounds für PS4 und Xbox One hat noch kein konkretes Release-Datum. Laut Entwickler Brendan Greene solle die derzeitige Early Access-Phase nicht länger als sechs Monate dauern. Eventuell erfahren wir also bald mehr über den Konsolenrelease des Shooters.

Würdet ihr den Titel auch auf Konsole spielen?