Inspiriert vom selbstgebauten Zombie-Modus der Community von PlayerUnknown's Battlegrounds, verfrachten die Macher die Untoten nun selbst zwischen die Hügel und Sträucher des gefeierten Battle Royale-Shooters. Auf Twitter geben die Entwickler bekannt, gerade an einem Zombie-PvP-Modus für PlayerUnknown's Battlegrounds zu arbeiten.

Das Besondere: Der spezielle Spielmodus hetzt ein Menschen- und ein Zombie-Team gegeneinander auf. Wir können also entweder in die gammelige Haut der Untoten schlüpfen oder in die Kampfkluft unserer altbekannten Battle Royale-Teilnehmer. Das untere Video gibt uns einen kleinen Vorgeschmack.

Inspired by @PUBGpartners on @Twitch, zombies are coming to PUBG. There's no ETA yet but here's a sneak peek. #PUBGxE3 pic.twitter.com/IKKAZnl4Ml