Sega hat offenbar eine Überraschung für uns vorbereitet: Eine neue Website inklusive aktiviertem Countdown und dem Schuh der berühmten Hexe Bayonetta deuten auf eine Fortsetzung der Spielereihe hin.

Bayonetta könnte womöglich bald zurückkehren.

Wer sich auf dieser von Sega erstellten Website verirrt, kann einen rätselhaften Countdown entdecken, der zum Zeitpunkt dieser News in sechs Tagen, 21 Stunden und 31 Minuten heruntergetickt sein wird.

Nur, wenn wir die Bildschirmhelligkeit ordentlich aufdrehen, bekommen wir einen weiteren Hinweis, was uns auf dieser Website in etwas weniger als einer Woche erwarten soll: In der rechten Bildhälfte ist ein ganz besonderer Fuß verborgen, der zweifellos zu der Hack'n'Slay-Hexe Bayonetta gehört.

Die zweiteilige Spielereihe erschien zuletzt 2014 mit Bayonetta 2 ausschließlich für Wii U und verlor sicherlich auch durch diese Exklusivität an Popularität, den der auf allen Plattformen verfügbare Vorgänger aufbauen konnte. Das typische Bayonetta-Spielerlebnis könnt ihr euch wie ein chaotisches Highspeed-God of War vorstellen, dass die mächtige Hexe gegen Götter und Dämonen antreten lässt, die vom Christentum inspiriert sind.

Wäre Bayonetta 3 ein Kandidat für eure Wunschliste?