In einem kleinen Video führt uns das Entwicklerteam von Beyond Good & Evil 2 hinter die Kulissen des Spiels und erklärt, welcher Vision sie mit ihrem Projekt eigentlich folgen.

Beyond Good & Evil 2 hat sehr viele, sehr unterschiedliche Charaktere.

Das Entwicklerteam von Ubisoft, das wir hier vor der Kamera erleben, ist genau so drauf, wie ich es nach dem Debüt-Trailer von Beyond Good & Evil 2 auf der E3 2017 erwartet hätte: Junggeblieben, hip und mit Sitzbällen am Schreibtisch arbeitet das Team an der Fortsetzung des Spiels, die sich Fans seit über 15 Jahren so sehr herbeigewünscht haben. Nun ist Beyond Good & Evil 2 Wirklichkeit geworden und die Entwickler erklären uns, welcher Vision sie mit ihrem Spiel eigentlich nachjagen. Dafür findet Michel Ancel, Creative Director, folgende Worte

"Die Geschichte von Beyond Good & Evil ist ein großer Abenteuer mit einer Prämisse, die abgenutzt erscheinen mag, die aber noch immer funktioniert. Es ist eine Geschichte über eine Figur, die sich selbst entdeckt und sich dank ihrer Erfahrungen weiterentwickelt. Es handelt von Themen wie reisen, neue Leute treffen und neue Planeten entdecken. Das war das ursprüngliche Versprechen, das wir in großen Teilen erfüllen konnten. Und es ist wieder da!"

Beyond Good & Evil 2 trägt das Erbe des ersten Teils stolz vor sich her und will nichts grundlegend anders machen, was der Vorgänger als Idee eingeführt hat - zumindest, was die Prämisse der Geschichte angeht. Spielmechanisch dürfen wir wohl einige Neuerungen erwarten, die das Entwicklerteam von Ubisoft Montpellier allerdings noch hinter verschlossenen Toren zurückhält. Das und weitere Informationen zu dem neuen Spiel findet ihr in dem Video von Ubisoft.

Beyond Good & Evil 2 hat bislang kein offizielles Release-Datum, wird aber laut Entwicklern sicherlich noch ein Weilchen brauchen - mit einer überraschenden Veröffentlichung noch in diesem Herbst sollten wir also definitiv nicht mehr rechnen. Woher ich das weiß? Aus unserem informativen Übersichtsartikel, der euch alles verrät, was ihr über Beyond Good & Evil 2 wissen solltet.