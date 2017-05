Die Hoffnungen von Publisher Take Two liegen für das kommende Geschäftsjahr vor allem auf Red Dead Redemption 2. Aber noch ein weiteres AAA-Franchise soll bald fortgesetzt werden.

Erscheint Borderlands 3 schon im nächsten Jahr?

Mit der Verschiebung von Red Dead Redemption 2 hat Publisher Take Two für Aufsehen gesorgt, denn das Western-Abenteuer rückt gleich in das Geschäftsjahr 2019 vor und wird uns daher frühestens im April 2018 erreichen. Die Erwartungen an den Release sind offenbar enorm, denn laut des aktuellen Finanzberichts des Publishers, plant Take Two mit einem Umsatz von 2,5 Milliarden US-Dollar. Das soll Read Dead Redemption 2 allerdings nicht alleine stemmen müssen.

Neben anderen Releases wie neuen Ablegern zu NBA 2K und WWE 2K sowie dem Dauerbrenner GTA Online, kündigte Take Two an, dass im Geschäftsjahr 2019 auch ein neuer Titel zu einem der größten Franchises des Publishers erscheinen wird.

"Mit dem Blick auf das Fiskaljahr 2019 erwarten wir Rekordeinkünfte sowohl im Netto-Umsatz als auch im Netto-Gewinn in Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 700 Millionen US-Dollar, die vor allem durch die Veröffentlichungen von Rockstar Games Red Dead Redemption 2 und einem hoch erwarteten neuen Ableger eines unserer größten Franchises angeführt werden."

Unklar bleibt, von welchem Franchise die Rede ist. Sowohl BioShock, Max Payne als auch Borderlands könnten in diese Kurzbeschreibung passen, wobei das Shooter-RPG von Gearbox am wahrscheinlichsten wäre. Borderlands 3 wurde bereits angekündigt. Selbst eine kleine Tech-Demo gab es schon zu sehen.

Auf welches Sequel hofft ihr?