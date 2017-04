Nachdem immer mehr Leaks den Zweiten Weltkrieg als Setting für das nächste Call of Duty-Spiel zu bestätigen scheinen, tauchen nun auch die ersten gefälschten Cover auf, die angebliche Spielepackungen zeigen sollen.

Die Call of Duty: WW2-Community hat die ersten Fake-Cover des Shooters entdeckt.

Wer sich an die Monate vor der Enthüllung der Nintendo Switch erinnert, weiß, wie gerne das Internet mit Photoshop herumspielt und durch gefälschte Bilder von Spielepackungen oder Konsolen Aufsehen erregen will. Auch bei dem nächsten Call of Duty-Spiel, das noch dieses Jahr erscheinen soll, ist das nicht anders: Nachdem mehrere Leaks den Zweiten Weltkrieg als Setting für Activisions neuen Shooter zu bestätigen scheinen, schießen nun die Fake-Cover des Spiels wie Unkraut aus den Foren und sozialen Netzwerken.

So behauptet beispielsweise der Reddit-User Tinnothy, dass er mit einer Minikamera in das Hauptquartier von Activision einbrechen konnte und einen Schnappschuss des Covers machen konnte, bevor er Hals über Kopf wieder entkommen konnte. Vergleiche mit einem bereits enthüllten Artwork lassen uns allerdings an dieser spektakulär klingenden Geschichte und der Echtheit des Bildes ein wenig zweifeln.

Vergleich des Schnappschuss mit dem bereits veröffentlichtem Artwork.

@ShashwatOptic @charlieINTEL @Chaosxsilencer @TmarTn @HollowPoiint Also, who is that guy? What was he doing at Activision HQ & why did he decide to bring his 0.00005 megapixel camera with him?



xD — moriarty (@Digital_Peasant) April 5, 2017

Auch dieser User will die echte Spielepackung von Call of Duty: WW2 in Händen halten, doch auch hier empfehle ich euch, dieses Bild wie auch alle noch kommenden Leaks mit Vorsicht zu genießen und lieber die erste, offizielle Ankündigung von Activision abzuwarten.

Habt ihr noch andere Fake-Bilder des neuen Call of Duty-Spiels entdeckt? Teilt sie in den Kommentaren mit uns!