Ein Händler veröffentlichte ein Werbeposter zu Call of Duty: WW2 auf Instagram, das ein Artwork zum Ego-Shooter zeigt.

Call of Duty: World at War aus dem Jahr 2008 war der letzte Teil der Reihe mit einem Weltkriegssetting.

Vor einigen Tagen deuteten geleakte Bilder an, dass das neue Call of Duty den Beinamen WWII trägt und im zweiten Weltkrieg spielt. Eurogamer sowie Brancheninsider shinobi602 bestätigten daraufhin den Titel und das Setting des Shooters. Nun ist ein weiteres Werbeposter aufgetaucht, das ein Artwork zu Call of Duty: WW2 zeigt (via WWG).

Der Schweizer Instagram-Account der französischen Handelskette Fnac postete jüngst zwei Bilder, auf denen sehr deutlich der Titel "Call of Duty: WWII" sowie das Gesicht eines Soldaten mit einem Stahlhelm zu sehen sind. Die beiden Fotos sind mittlerweile wieder vom Account gelöscht worden, allerhand Screenshots wirbeln aktuell aber trotzdem durchs Netz:

@fnac_suisse Publica fotos en instagram de supuestos pósters del nuevo Call of Duty WW2!! (Ya borrado las fotos) pic.twitter.com/uIJ5o9WWLP — NOTICIAS COD (@noticiascod2017) April 3, 2017

Activision hat Call of Duty: WW2 bislang nicht offiziell angekündigt. Da Call of Duty: Infinite Warfare, der zuletzt erschienene Teil der Reihe, im Mai 2016 angekündigt wurde, und Call of Duty: Black Ops 3 Ende April 2015, sollten wir aber bald mehr wissen.

Call of Duty: WW2 dürfte im November 2017 voraussichtlich für PS4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One Scorpio und PC auf den Markt kommen.