In Call of Duty: Infinite Warfare und Call of Duty: Modern Warfare Remastered findet aktuell das große Days of Summer-Event statt. Das bedeutet für euch: Gratis-Items, freischaltbare Charaktere, neue Maps und noch sehr viel mehr.

Call of Duty: Days of Summer Event

Beim Call of Duty-Franchise kann von einem Sommerloch keine Rede sein. Das große Days of Summer-Event läuft bereits seit gestern und bietet diverse Schmankerl für Fans von Call of Duty: Infinite Warfare, Modern Warfare Remastered sowie – allerdings erst etwas später, ab dem 11. Juli – Black Ops 3.

Mehr: Call of Duty - Die Top 15 der unvergesslichsten CoD-Momente

Wer sich bis zum 1. August jede Woche in Infinite Warfare einloggt, erhält immer montags Gratis-Supply Drops und jeden Mittwoch sowie Freitag jeweils ein kostenloses Item aus der Days of Summer-Collection. Außerdem können wir dann auch mit einer Reihe an neuen Charakteren im Multiplayer-Modus antreten, unter anderem Figuren aus der Kampagne und aus Modern Warfare. Last, but not least ist die Turista-Map während des Sommer-Events für alle gratis spielbar.

Mehr: Call of Duty: WW2 - Erscheint laut Activision nicht für die Nintendo Switch

Alle, die Call of Duty: Modern Warfare Remastered spielen, können sich auf eine neue Variation des Prop Hunt-Modus freuen und bekommen ebenfalls Gratis-Supply Drops für das Anmelden. Obendrauf gibt es mit Beach Bog eine neue Map, die an Bog angelehnt ist, nur eben am Strand.

Ab dem 11. Juli dürfen Call of Duty: Black Ops 3-Fans dann alle vier Maps des Awakening-DLCs gratis spielen. Dazu kommen auch noch neue Tarnungen und doppelte Erfahrungspunkte für diejenige, die den DLC bereits besitzen.

Seht euch den Trailer zum Days of Summer-Event an:

Welchen Call of Duty-Teil spielt ihr aktuell?